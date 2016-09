Fertility day: Lorenzin, nel Def misure a sostegno famiglie

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos Salute) - "Il Governo, in queste ore, è impegnato non solo ad arricchire le misure a sostegno della famiglia, ma anche a elaborare una strategia complessiva e trasversale che metta la famiglia al centro delle scelte strategiche di politica socioeconomica". Lo ha affermato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, durante il question time in Aula alla Camera. "Già nella nota di variazione del Def - annuncia il ministro - sono delineate ulteriori misure di sostegno alla famiglia, come il potenziamento degli asili nido, ed è stato altresì predisposto dal ministro per gli Affari regionali Costa uno schema di Testo unico della famiglia per porre fine alla frammentazione normativa".

Adnkronos