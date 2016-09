Ferrero: è leader del Wwf 'Palm Oil Scorecarr 2016'

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Torino, 28 set. - (AdnKronos) - L'azienda dolciaria albese Ferrero con un punteggio di 9 su 9 è leader del Wwf 'Palm Oil Scorecard 2016'. Il riconoscimento al termine di una verifica tra 137 aziende globali, tutte valutate in base alle loro azioni di sostenibilità attuate nel 2015 nel settore dell'olio di palma per capire i progressi sulla certificazione e sulle azioni chiave adottate per garantirne un uso responsabile. Attraverso l' indagine, il Gruppo Ferrero è stato considerato come 'battistrada' verso l'obiettivo finale di sostenibilità per l'industria, ossia che l'olio di palma certificato sostenibile diventi il livello standard per tutte le aziende.Ferrero che nel gennaio 2015 ha ottenuto per i suoi prodotti la certificazione di olio di palma al 100% Rspo segregato, nel 2013 ha lanciato la Ferrero Palm Oil Charter, che elenca i principali temi da gestire al fine di garantire una catena di approvvigionamento di olio di palma sostenibile. ''Il risultato conseguito nel Wwf Scorecard è rilevante - si legge in una nota - perché sostiene l'importanza del nostro cammino verso un olio di palma responsabile, alimentando ulteriormente la nostra determinazione ed il nostro rinnovato impegno in questa direzione. Stiamo festeggiando il nostro 70° anniversario. Va da sé che questo risultato è incorporato nel forte patrimonio e nei valori provenienti dall’impegno intrinseco di Ferrero ad essere un attore responsabile nel mercato globale''.

