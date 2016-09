Enertronica: realizzerà primo impianto fotovoltaico in Namibia

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 28 set. (AdnKronos) - Enertronica ha ottenuto il finanziamento bancario per realizzare il primo impianto fotovoltaico in Namibia. La società del settore delle energie rinnovabili ha siglato un finanziamento di tipo limited-recourse per 95 mln di Zar (circa 6 mln di euro) per una durata di 15 anni. L’accordo è stato siglato con Banca Investec, banca internazionale, quotata a Londra e Johannesburg (Repubblica del Sudafrica). Nei mesi scorsi, Enertronica ha acquistato il 70% della società namibiana Sertum Energy Pty che detiene sia i titoli autorizzativi che la tariffa incentivante in relazione ad un campo fotovoltaico da circa 6 MW in Namibia. "L’assenza di garanzie a supporto del finanziamento è particolarmente importante in quanto da un lato conferma la solidità del Gruppo Enertronica e dall’altra permette al Gruppo di replicare l’investimento fatto". La società ricorda di aver "acquisito una pipeline di due impianti in Namibia per un totale di circa 12 MW e punta ad ampliare il proprio portafoglio con un target di circa 30 MW per la fine del 2017. L’impianto, oltre a rappresentare un ottimo investimento finanziario per il Gruppo, sarà integralmente realizzato da società del gruppo sia per le attività di EPC che per quelle di produzione dei componenti fondamentali ad eccezione dei moduli fotovoltaici. L’effetto positivo dell’investimento, il cui Capex è di circa 7 mln, sarà quindi visibile immediatamente sul consolidato di gruppo".

