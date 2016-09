eBay: e-commerce genera fiducia in imprese, oltre 86% ottimista

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (Labitalia) - L’eCommerce genera fiducia nelle pmi italiane: l’86,8% delle aziende che vendono online è ottimista rispetto alle proprie prospettive di business. Lo rivela una ricerca commissionata da eBay a Human Highway, che ha analizzato l’ottimismo delle imprese italiane attive nell’eCommerce. Il grado di ottimismo cresce man mano che, da Nord a Sud, si scorre la cartina geografica italiana: dalle regioni settentrionali (dove si attesta al 77% al Nord-Est e all’84,5% al Nord-Ovest) attraverso l’Italia centrale (85,5%), fino al Meridione (89,2%) e, soprattutto, alle Isole, dove il 100% delle aziende intervistate dichiara di essere abbastanza o molto ottimista. La ricerca delinea un’Italia fatta di piccole e medie imprese che si stanno lasciando la crisi alle spalle, grazie allo spirito imprenditoriale italiano e alle opportunità offerte dal commercio elettronico. Due aziende su tre, infatti, dichiarano che la situazione del proprio business è migliorata rispetto agli anni più duri della crisi. In questa ripresa, l’eCommerce gioca un ruolo fondamentale e le aziende italiane che lo usano ne sono consapevoli: il 76,7% ritiene che l’eCommerce le abbia aiutate a far crescere il proprio business negli ultimi 12 mesi. In particolare, sono i giovani (l’87,3% nella fascia d’età 25-34 anni) a credere nella forza dell’eCommerce come traino della propria attività economica e, spesso, a portare online le attività di famiglia. È il caso di Luca e Orazio, proprietari de La Bottega del Calzolaio: "Fin da piccoli abbiamo vissuto -spiegano i due fratelli- in prima persona l’azienda grazie a nostro padre e, qualche anno fa, abbiamo deciso che era arrivato il momento di condurre la nostra azienda verso il futuro, investendo nella vendita online dei nostri prodotti. Portare avanti la tradizione con un occhio teso all’innovazione ci ha permesso di diventare un punto di riferimento importante nel nostro settore e di crescere del 400% nell’ultimo anno"."In un momento in cui, secondo i dati Istat di oggi, l’indice di fiducia delle imprese tradizionali -dichiara Claudio Raimondi, General Manager di eBay in Italia- torna a mostrare segnali di ripresa, l’eCommerce rappresenta un vero e proprio generatore di ottimismo. Quasi 9 aziende su 10 che vendono online hanno una visione positiva per il futuro e quando l’ottimismo si accompagna alla qualità del lavoro, all’eccellenza del Made in Italy, alla passione per la propria attività imprenditoriale, ecco allora che l’impresa italiana diventa una storia di successo che ci invidiano in tutto il mondo"."Sono già oltre 30 mila le imprese italiane -conclude Raimondi- che hanno scelto di vendere su eBay, trovando nell’eCommerce e nella nostra community uno strumento di crescita in grado di liberare il loro potenziale e il loro spirito imprenditoriale".

