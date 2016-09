Def: Renzi, rispettiamo regole Ue ma lavoreremo per cambiarle (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Renzi ribadisce che "i soldi per Amatrice è evidente che stanno fuori dalle regole europee. Con che faccia diciamo agli italiani che non mettiamo i soldi per mettere a posto le scuole perché Bruxelles non vuole? Se io dicessi una cosa del genere sarei preso in giro e aiuterei tutti quelli che odiano l'Europa, i populisti e i demagoghi. I soldi per l'immigrazione siano fuori dal patto di stabilità" dopo "che ci hanno lasciati soli a gestire" il fenomeno.

