Ddl Povertà: Cisl, sia occasione per patto sociale per riforma welfare (2)

(AdnKronos) - Il Ddl povertà e l'applicazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva, sottolinea, "possono essere la strada giusta ed una opportunità concreta per avviare questo percorso di ripensamento e rigenerazione del nostro modello di politiche sociali, che deve essere sostenuto ed accompagnato da un ampio Patto Sociale". Per Bernava, "bisogna determinare un clima di dialogo e confronto per far comprendere al Governo, alle rappresentanze delle Regioni ed Autonomie Locali ed alle forze politiche che per realizzare un nuovo modello di welfare dell'inclusione sociale non basta la sola produzione normativa, ma serve un impegno ed uno spirito straordinario e di visione strategica in quanto si tratta di avviare una vera e propria fase di costituente sociale", conclude il sindacalista.

Adnkronos