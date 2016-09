Ddl Povertà: Cisl, sia occasione per patto sociale per riforma welfare

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Per la Cisl bisogna investire di più e meglio nel sistema di welfare; urge superare la frammentazione e dispersione delle risorse e degli interventi esistenti, concentrare il sistema sulle priorità di fabbisogni sociali prevalenti ed omogenei nel Paese, superare la logica del risarcimento monetario e sviluppare la capacità di offrire servizi integrati, garantendo i livelli essenziali. Cosi' come esiste l'esigenza di implementare, qualificare e consolidare la rete di infrastrutturazione sociale". Ad affermarlo è il segretario confederale della Cisl, Maurizio Bernava, nel corso del Convegno organizzato dal Dipartimento Politiche Sociali della Cisl su povertà e welfare di inclusione. "E' necessario strutturare un vero e proprio terzo pilastro del welfare - aggiunge Bernava - accanto alla previdenza e sanità, quello sociale inclusivo, per garantire benessere delle persone attraverso il contrasto alla povertà e sostenendo le funzioni di cura. Per la Cisl è venuto il momento di rimettere al centro la discussione sul sistema di welfare dell'inclusione sociale del nostro Paese, attraverso un dibattito che deve svilupparsi parallelamente sia a livello nazionale che territoriale".

Adnkronos