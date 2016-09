Cremona: fermato per controllo prende a morsi carabiniere, arrestato

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 28 set. (AdnKronos) - E' stato fermato per un normale controllo dai carabinieri, ma dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, ha aggredito i carabinieri prendendone uno a morsi. E' accaduto a Cremona nel primo pomeriggio di ieri a un 23enne di origine marocchina che è stato arrestato.Il giovane, residente in città, era stato notato dai militari mentre effettuavano un normale servizio di controllo e prevenzione. Accortosi della loro presenza, ha cercato di allontanarsi, ma è stato bloccato. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, però, ha opposto un netto rifiuto scagliandosi in particolare contro uno dei due carabinieri, sferrandogli un morso all'orecchio. Ne è seguita una colluttazione terminata poco dopo, quando i militari sono riusciti ad immobilizzare il giovane. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nelle tasche, inoltre, gli è stato trovato uno spinello pronto all’uso. Il carabiniere ferito è dovuto ricorrere alle cure dei medici e ha avuto una prognosi di 5 giorni.

Adnkronos