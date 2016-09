Consumi: aumenta la spesa (+69%) dei single, boom per dating e viaggi (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - E per il dating i single italiani spendono addirittura di più dei single degli altri Paesi europei. Secondo l'analisi di SpeedDate.it, infatti, in Italia ciascun single versa mediamente 80 euro mensili per il dating, un budget di quasi mille euro l'anno.Secondo la stime elaborate, infine, la spesa dedicata alla gestione degli incontri in Italia (8,5 miliardi di euro) è pari a quasi un terzo di quella di tutti i Paesi europei messi insieme, che totalizzano 25 miliardi di euro. Così il settore del dating continua a crescere in Italia più di quanto non avvenga negli altri Paesi. In media ogni single italiano ha in agenda 30 appuntamenti all'anno per un totale di 264 milioni di incontri.

Adnkronos