Consumi: aumenta la spesa (+69%) dei single, boom per dating e viaggi

Milano, 28 set. - (AdnKronos) - Il costo della vita dei single si fa sempre più cara. SpeedDate.it, il portale che offre ai single il modo per incontrare nella vita reale gente nuova e potenziali partner, ha diffuso un'analisi in cui emerge che, rispetto a chi è in coppia, le persone che scelgono di vivere senza l'altra metà affrontano un costo della vita superiore in media del 69%.Per i single il costo per l'abitazione è doppio: in media 700 euro mensili contro i 350 euro di chi vive in coppia, anche perché gli appartamenti di piccolo taglio sono proporzionalmente più costosi di quelli più grandi. Così come spendono di più per il cibo e per le bevande: in media 540 euro mensili contro i 250 euro di chi vive in coppia.Ma, secondo la ricerca effettuata, i motivi della maggiore incidenza della spesa sono da ricercare anche nella determinazione dei single di divertirsi. Chi è 'solo', infatti, spende il doppio anche per il tempo libero e per i viaggi. Non solo. Per fare colpo quando escono per un appuntamento i single non badano a spese.

