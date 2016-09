Con Mediterranean Cooking Congress a confronto saperi e sapori tra le coste

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Napoli, 28 set. (Labitalia) - Promozione territoriale, presentazione di tipicità, culture gastronomiche a confronto, fra dibattiti e incontri commerciali per incentivare l'interscambio di saperi e sapori tra le coste del Mediterraneo. E' la mission del Mediterranean Cooking Congress, evento organizzato dalla società By Tourist e giunto alla terza edizione. L'Anteprima si terrà a Napoli dal 10 al 12 ottobre, con chef greci, croati, francesi e spagnoli come ospiti d'onore. Italia e Croazia, infatti, sono le nazioni coinvolte nella prima fase, mentre Spagna, Grecia e Francia sono i territori che hanno aderito per l'anno 2016. E saranno appunto queste cinque nazioni a cooperare, attraverso porti turistici, chef di ristoranti e di bordo, compagnie marittime, importatori/distributori, scuole di cucina e produttori per incentivare le commercializzazioni sul mercato, ponendo i riflettori sulle tipicità territoriali e la loro identità gastronomica, raccontata e interpretata attraverso gli chef, quali ambasciatori del gusto del Mediterraneo.Dopo l'Anteprima di Napoli, l'appuntamento sarà il 27 e 28 febbraio a Barcellona, in Spagna, con una due giorni di visite tra tipicità del luogo e interscambi culturali tra i sapori italiani e spagnoli e incontri b2b con importatori/distributori stranieri.“Il Mediterraneo è inteso come mare che unisce e arricchisce - spiega Luisa Del Sorbo, manager di By Tourist e ideatrice dell'evento Mcc - dal punto di vista culturale e commerciale. Del resto, abbiamo la storia a dimostrarci, con dati reali, quanto stiamo tentando oggi di ricordare e riassaporare"."La visita organizzata al Museo Egizio, in occasione della presentazione del programma, a Torino, ne è piena espressione: con la mostra 'Dal Nilo a Pompei' si rivive infatti la navigazione da costa a costa - sottolinea - e la contaminazione avvenuta tra culture diverse, con la capacità di trarre da ognuna il meglio e tramandarlo, nel pieno rispetto dell'identità territoriale e delle tradizioni di ognuna di queste aree”. Ad aprire le 'danze' del Mediterranean Cooking Congress, il 10 ottobre, a Napoli, un raduno di pizzaioli italiani e stranieri, pronti a far assaggiare pizze gourmet seguendo il disciplinare dell'Associazione Pizza Napoletana Gourmet presieduta da Luigi Acciaio. A presentare la serata Edoardo Raspelli, di 'Mela Verde'.Martedì 11 ottobre, un momento congressuale in navigazione, sul tema 'Il cibo, da mare a terra, come cambiano i sapori', coordinato da Vincenzo D'Antonio (giornalista di 'Italia a Tavola'), che vedrà l'intervento dello chef Antonio Mellino, del ristorante 2 stelle Michelin 'Quattro Passi' di Nerano, e di Fausto Arrighi, ex direttore della Guida Michelin. Seguirà un tour fra le eccellenze dell'isola di Ischia tra produttori, pub gourmet e visita al nuovo Danì Maison Restaurant dello chef 2 stelle Michelin Nino Di Costanzo. A Ischia, dunque, continuerà il confronto aperto, tra gli chef italiani e stranieri, su quanto sia importante scegliere ottime materie prime per poter garantire la massima espressione di qualsiasi ricetta.Mercoledì 12, l'Anteprima napoletana del Med Cooking Congress si concluderà con 'Dolci pensieri': colazione presentata da Luigi Franchi (della rivista 'Sala&Cucina'), tra assaggi di pann di bufala, presidi canditi e dolci pietanze dell'artigiana Anna Chiavazzo, maestra pasticciera di 'Il Giardino di Ginevra', gelati e yogurt de 'L'Orso Bianco' di Tonia Giordano, creati con latte di bufala e latte nobile, nuovi piatti dello chef Fabiano Borea, del ristorante 'Le Tre Vele' di Salerno, e ricette di Pasta Leonessa, dal dolce al salato, nella location del Pastabar, creata da circa un anno e mezzo dal Pastificio artigianale Leonessa all'interno dell'Interporto di Nola, dove si potrà approfondire la conoscenza della pasta artigianale, secondo la tradizione napoletana.

Adnkronos