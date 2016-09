Comuni: Camera approva pdl per tutela 'piccoli' e recupero centri storici

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - E' stata approvata all'unanimità dell'Aula della Camera la proposta di legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti e il recupero dei centri storici. Il provvedimento, che ha visto 438 voti a favore e nessun contrario, passa ora all'esame del Senato.Il testo prevede l'istituzione di un Fondo con investimenti per ambiente, beni culturali, rischio idrogeologico, riqualificazione dei centri storici e messa in sicurezza di edifici pubblici, insediamento di attività produttive. Vengono stanziati 100 milioni di euro dal 2017 al 2023, con una dotazione di 10 milioni il primo anno e di 15 milioni negli anni successivi.

Adnkronos