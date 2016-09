Cgil: domani in piazza per festeggiare il 110° compleanno

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - La Cgil compie 110 anni e domani festeggerà a Roma in Piazza del Popolo a partire dalle 17. Una festa che coincide con la consegna alla Camera delle firme raccolte per la 'Carta dei diritti universali del lavoro'. Dalle 17 alle ore 23.15 sul palco allestito in Piazza del Popolo si alterneranno vari artisti: Enzo Avitabile, Paolo Hendel, Leo Pari e Med Free Orkestra, Modena City Ramblers, Fabrizio Moro, Andrea Perroni. L’evento sarà presentato da Natasha Lusenti. Previsto l’intervento del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso.La festa di piazza per il compleanno del sindacato sarà preceduta la mattina dalla consegna alla Camera delle firme raccolte per la 'Carta dei diritti universali del lavoro'. Alle ore 11.30 una delegazione della Cgil, guidata dal segretario generale Susanna Camusso, sarà ricevuta dal presidente della Camera dei deputati, Laura Boldrini.La consegna delle firme raccolte per la ‘Carta’ segue quella delle firme, depositate in Cassazione lo scorso primo luglio, sui tre referendum per l’abrogazione dei voucher, il reintegro in caso di licenziamento illegittimo, la responsabilità solidale negli appalti.

Adnkronos