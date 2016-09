Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 28 set. (AdnKronos) - "Parisi? Chi è Parisi? Il leader di Forza Italia è Berlusconi e il centrodestra non è riunito in un unico partito. Oggi ad Arcore c'è stato un vertice dei tre leader, Salvini, Meloni e Berlusconi. A Parisi faccio tutti gli auguri di questo mondo ma Forza Italia non c'entra niente con Parisi". Così Renato Brunetta (FI), ospite di Otto e mezzo su La7.

Adnkronos