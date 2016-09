Caso Yara: giudici, Bossetti malvagio infierì dopo avances respinte/Adnkronos (3)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Non solo: "la sua attività professionale spiega l'inusuale concentrazione sul cadavere di particelle di calce e di sferette di metallo" che riportano al settore siderurgico ed edilizio. C'è "elevata compatibilità" ma non certezza che il furgone ripreso dalle telecamere davanti alla palestra frequentata dalla vittima fosse dello stesso muratore, mentre sul racconto di una testimone (la sola tra i tanti teste ascoltati) che racconta di aver visto Yara e Bossetti insieme non si può escludere che si tratti di un falso ricordo visto il clamore mediatico della vicenda. Comunque dettagli rispetto alla certezza dei giudici: Bossetti ha ucciso la 13enne, con una vita "assolutamente normale" e un carattere "solare ed estroverso", con crudeltà. Soddisfatta la parte civile, contrariata invece la difesa Bossetti: le motivazioni sono "un mostro giuridico", sentenzia il legale Claudio Salvagni all'Adnkronos. Per l'avvocato si tratta di "motivazioni che ripropongono la tesi dell'accusa senza rispondere alle osservazioni della difesa e senza alcuna disamina critica. Sono solo la riproposizione della requisitoria del pubblico ministero implementate dal film fantasioso della corte". La difesa farà ricorso contro la sentenza, così come il pm Letizia Ruggeri è pronta a ricorrere contro l'assoluzione dall'accusa di calunnia nei confronti di un ex collega su cui aveva puntato il dito. Un capo d'imputazione per il quale Bossetti era stato assolto.

