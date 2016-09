Caso Yara: giudici, Bossetti malvagio infierì dopo avances respinte/Adnkronos

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Bergamo, 27 set. (AdnKronos) - Un omicidio di "inaudita gravità" maturato in un contesto "di avances a sfondo sessuale, verosimilmente respinte" dalla vittima Yara Gambirasio in grado di scatenare in Massimo Bossetti "una reazione di violenza e sadismo di cui non aveva mai dato prova fino ad allora". Con questa motivazione i giudici della Corte d'Assise di Bergamo spiegano la sentenza contro l'imputato condannato, lo scorso primo luglio, all'ergastolo. Bastano 158 pagine alla corte presieduta dal giudice Alessandra Bertoja per ricostruire un'indagine iniziata il 26 novembre 2010 - il giorno della scomparsa della giovane ginnasta - e che solo quattro anni dopo porta a dare un nome a chi lasciò la sua traccia genetica sugli slip e i leggings della 13enne di Brembate. E' la presenza del Dna nucleare "a provare la colpevolezza" di Bossetti: un dato "privo di qualsiasi ambiguità e insuscettibile di lettura alternativa". Il rinvenimento del profilo genetico sugli indumenti della vittima provano che egli è l'autore di un delitto caratterizzato da "sevizie e crudeltà" che svelano "l'animo malvagio" dell'imputato che ha messo in atto "una condotta particolarmente riprovevole per la gratuità è superficialità dei patimenti cagionati alla vittima" dimostrando "l'ansia di appagare la propria volontà di arrecare dolore". Se i giudici ammettono che "la dinamica del fatto resta in gran parte oscura", ciò "non scalfisce il dato probante rappresentato dal rinvenimento del Dna su slip e pantaloni".

