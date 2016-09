Camera: oggi alle 15 Question time con Lorenzin, Alfano e Gentiloni (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative in relazione all’attivazione e al funzionamento del centro destinato all’accoglienza dei migranti nell’ “area ex Rizzo” a Como; sul comportamento tenuto dalle Forze dell’Ordine in relazione a manifestazioni di dissenso espresse dal movimento giovanile di Forza Italia in occasione della visita istituzionale svolta dal presidente del Consiglio a Prato il 24 settembre 2016; sulle misure di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nella città di Roma; sulle criticità determinate dall’alta concentrazione di migranti in alcune strutture di accoglienza ubicate nelle province di Padova e di Venezia; sulle iniziative per garantire il rispetto della legalità e della sicurezza nel processo di ricostruzione dei borghi colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Il ministro degli Affari Esteri, Paolo Gentiloni, risponderà ad una interrogazione sulla chiusura della sede diplomatica e consolare italiana a Santo Domingo.

