Camera: oggi alle 15 Question time con Lorenzin, Alfano e Gentiloni

Roma, 28 set. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio. La ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative volte a garantire un incremento delle risorse per i nuovi livelli essenziali di assistenza e per il fondo sanitario nazionale; sulle iniziative per rivedere lo schema di decreto del presidente del Consiglio sui livelli essenziali di assistenza al fine di tener conto delle specificità della riabilitazione oncologica; sulle iniziative volte a sostenere la natalità, con particolare riferimento agli interventi di carattere economico e sociale e al potenziamento delle misure per la prevenzione e la cura dell’infertilità; sul rispetto della normativa europea sui turni e sui periodi di riposo obbligatorio del personale del servizio sanitario nazionale.

