Camera: l'addio di Ilaria Capua, la scienziata prosciolta da accuse (2)

(AdnKronos) - L’effetto "più devastante che queste accuse hanno avuto sul mio ruolo di parlamentare -ha sottolineato Capua-, è stato quello di aver minato la mia credibilità, ed è proprio in questo particolare della vicenda che entra in gioco la parola rispetto. Un parlamentare che non è credibile non è in grado di portare avanti con forza le istanze nelle quali crede". Adesso che è stata prosciolta dalle accuse, Capua spiega di non sentirsela comunque di portare avanti l'impegno in Parlamento e rinunciare al lavoro negli Stati Uniti: "Ora che e' finita potrei tornare indietro, ma vi dico la verita', non me la sento. Devo recuperare forze, lucidita' e serenita', devo lenire la sofferenza che e' stata provocata a mia figlia e a mio marito. Devo recuperare soprattutto fiducia in me stessa, appunto perche' voglio usare al meglio il tempo che ho a disposizione (...). Torno al mio posto, a fare quello che so fare meglio, all’ estero, ma sempre con lo sguardo rivolto verso l’Italia".Capua, dice Giovanni Monchiero di Scelta Civica, è stata "vittima di un clamoroso errore giudiziario, e' stata trattata come un untore, accusata di diffondere epidemie mentre lavorava per combatterle. Una vicenda emblematica che non possiamo dimenticare. Le chiediamo scusa anome del paese che rappresentiamo, assumendo l'impegno di ispirare la nostra attivita' legislativa per far si' che casi simili non debbano piu' accadere".

Adnkronos