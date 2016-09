Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "In merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di stampa si precisa che la missione in Sudamerica della ministra Maria Elena Boschi, come comunicato la scorsa settimana da questo ufficio stampa con una nota ufficiale, prevede numerosi incontri istituzionali in Argentina, Uruguay e Brasile. Al contrario di quanto scrive il 'Fatto quotidiano', si tratta di una missione istituzionale: infatti non è in programma nessuna iniziativa di partito". Lo precisa una nota dell'ufficio stampa del ministro Boschi."In merito invece - si aggiunge - a quanto riportato in un articolo dal quotidiano 'Il Giornale' si sottolinea che la missione non ha assolutamente un costo di 300mila euro, anche perché al contrario di quanto scritto non è stata effettuata con volo di Stato". "La delegazione, composta dalla ministra Boschi e da tre persone dello staff, viaggia solo su voli di linea e in categoria economy: il costo dei voli, compresi quelli interni, è in totale di 12.625 euro per tutta la delegazione. Tutto, come sempre - si conclude - sarà consultabile online da tutti i cittadini nella sezione 'Amministrazione trasparente' del nostro sito".

