Berlusconi: Renzi, ricordato per ciò che non ha fatto

Roma, 28 set. (AdnKronos) - Silvio Berlusconi "è uno dei leader più longevi", ma "verrà ricordato più per ciò che non ha fatto che per quello che ha fatto". Lo dice il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. "Ora -aggiunge- conduce legittimamente una battaglia" per il no al referendum "per rientrare in pista lui e D'Alema". Il premier poi rivolge al suo predecessore "dal profondo del cuore" gli auguri per gli ottanta anni che compirà domani, ai quali aggiunge quelli per Pier Luigi Bersani che anche domani festeggerà il compleanno.

