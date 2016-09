Auto: in nove mesi 100mila clienti a Madrid per le elettriche di Car2go

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 28 set. (AdnKronos) - A nove mesi dall’avvio del servizio, gli iscritti car2go nella città di Madrid superano già il numero di 100mila. "Numeri straordinari se si considera che la flotta della capitale spagnola è costituita da auto interamente elettriche", spiega la società. I cittadini di Madrid hanno guidato per oltre 5,8 milioni di chilometri a bordo di 500 smart electric drive, risparmiando 568 tonnellate di CO2 e rendendo così Madrid una città ancora più amica dell’ambiente"Madrid è una delle città di maggior successo nella storia di car2go e questo risultato, oltremodo positivo, conferma l’efficienza del modello completamente elettrico in fase avanzata di sperimentazione in Spagna", spiega Gianni Martino, Country Manager car2go Spagna e Italia. In Italia, car2go ha da poco annunciato la riduzione delle tariffe e l'arrivo dei nuovi veicoli smart fortwo nella flotta di Torino e di Milano, in cui per la prima volta sono introdotte anche auto a quattro posti.

