Al via Worldskills Italy, a Bolzano sfida fra 200 giovani artigiani

Bolzano, 28 set. (Labitalia) - Il conto alla rovescia è iniziato. Prende il via domani, giovedì 29 settembre, Worldskills Italy, campionato nazionale dei mestieri che vedrà impegnati circa 200 giovani artigiani altoatesini e non solo, che si sfideranno nei padiglioni della Fiera di Bolzano. Alle 11, l'apertura delle gare e della Fiera della Formazione Futurum, mentre sabato 1° ottobre, alle 18, ci sarà la cerimonia di premiazione.Oltre ai competitor locali, di scena nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura, della gastronomia e in ambito socio-assistenziale, anche quest’anno non mancherà una partecipazione internazionale. Complessivamente, saranno 28 i mestieri che in cui si gareggerà in occasione del Campionato nazionale dei mestieri, mentre otto professioni sfrutteranno l’opportunità con performance dimostrative. I mestieri in competizione sono: acconciatori, autotrasportatori; camerieri, carpentieri, carrozzieri, cuochi, elettrotecnici, estetiste, fabbri e magnani, falegnami, fioristi, frigoristi, giardinieri, grafici multimediali, installatori termosanitari, lattonieri edili e artistici, meccatronici d'auto, muratori, operatori socio-assistenziali, panettieri, pasticcieri, pavimentisti, piastrellisti, pittori e verniciatori, sarti su misura, scalpellini, tappezzieri/arredatori tessili. Altri mestieri saranno comunque 'in vetrina: artigianato artistico, artigianato tessile, commessi, conciatetti, congegnatori meccanici, fumisti, movimento terra, spazzacamini.“I giovani protagonisti dell’evento - ha spiegato la presidente dei Giovani Artigiani lvh.apa di Bolzano, Jasmin Fischnaller - si sono preparati per tre intense giornate di gara. Tutti sanno che un lavoro impeccabile non basterà: serviranno anche resistenza, condizione psicofisica e forza mentale". Del resto, in diversi casi il premio potrebbe essere la 'convocazione' per i mondiali dei mestieri in programma nel 2017 ad Abu Dhabi: “Un duro allenamento, grande forza di volontà e diligenza - ha aggiunto il presidente di lvh.apa, Gert Lanz - non possono mancare. Per chi si qualificherà, infatti, il passo successivo sarà sfidare i migliori al mondo". Già in occasione di Wordskills Italy 2016 peraltro, la componente internazionale non mancherà: all’evento, seppur da fuori classifica, parteciperanno, infatti, anche otto coreani (quattro acconciatori, due pasticceri e due panettieri), due rappresentanti del Liechtenstein (una pittrice e un’elettrotecnica), due installatori d’impianti termosanitari tedeschi e tre o quattro austriaci (uno scalpellino, un elettrotecnico, un pavimentista e forse anche un frigorista).“Siamo felici - ha aggiunto Jasmin Fischnaller - che i successi ottenuti nel tempo da una realtà di piccole dimensioni come l’Alto Adige abbiano destato così grande curiosità in Asia e nel resto d’Europa, al punto di avere così tanti ospiti stranieri nella nostra rassegna"."Trattandosi di una qualificazione di carattere nazionale, all’evento non mancheranno anche esponenti provenienti da altre regioni italiane: a far la parte del leone il Piemonte, presente con ben 18 rappresentanti", ha sottolineato. "Worldskills Italy - ha ricordato - si svolgerà in contemporanea con la fiera della formazione altoatesina Futurum: all’appuntamento sono già iscritti oltre 5.000 ragazzi delle scuole medie, pronti a sfruttare l’opportunità per informarsi sulle opportunità formative esistenti in Alto Adige".

