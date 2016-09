Wto: taglia stime crescita commercio mondiale, in 2016 +1,7%

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - Frena la crescita del commercio mondiale che nel 2016 non andrà oltre un incremento dell'1,7%. E' la previsione contenuta nel Trade Statistics and Outlook diffuso dalla Wto, che ha tagliato le stime dello scorso mese di aprile che indicavano un progresso ben più sostenuto del 2,8%. Si tratta della più bassa crescita dall'inizio della crisi finanziaria. Riviste anche le previsioni per il 2017 con un tasso di crescita compreso tra l'1,8% e il 3,1%, rispetto al precedente 3,6%. A pesare sull'andamento del commercio mondiale è la crescita del pil globale che dovrebbe attestarsi al 2,2% nel 2016.

