Vigili fuoco: precari a piazza Montecitorio, 22mila in stand-by (2)

(AdnKronos) - "In questi anni - prosegue Andò - sono arrivate promesse da destra e sinistra, ma noi continuiamo in una vita che non è vita. Eppure abbiamo la divisa, il cartellino, siamo vigili del fuoco in tutto e per tutto. Interveniamo nell'emergenza, si pensi solo al terremoto nel Centro Italia o agli incendi che infiammano le nostre coste. Siamo sempre in prima linea, ma con trattamenti di serie B, con una vita che vita non è". E intanto, spiegano i vigili del fuoco assiepati dietro le transenne, vengono indetti nuovi concorsi "perché c'è una carenza di personale notevole. Con i concorsi -accusano- mangiano in tanti, e noi continuiamo a vivere in queste condizioni, lavorando a 'singhiozzo' con una busta paga che ogni mese è diversa, che potrebbe anche venir meno. Questa non è vita. Alla faccia dei vigili del fuoco eroi... questa è la mancanza di rispetto che viviamo sulla nostra pelle, ogni giorni, da anni e chi addirittura da decenni".

