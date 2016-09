Vigili fuoco: precari a piazza Montecitorio, 22mila in stand-by

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - Hanno estratto vive dalle macerie 238 persone. Sempre in prima linea, incuranti dei pericoli pur di salvare vite umane. Eppure tra i vigili del fuoco ci sono anche precari -ben 22mila- nella morsa della precarietà addirittura da 20, 30, 40 anni. Oggi in tanti, da tutte le parte di Italia, sono arrivati in piazza Montecitorio per far sentire la loro voce. Chiedono di essere stabilizzati, "perché stiamo invecchiando con la divisa addosso", spiega Rosario Andò, partito da Palermo per essere in piazza al fianco dei colleghi.E lui, precario dal lontano luglio del '91, il portavoce dei vigili del fuoco oggi in piazza Montecitorio. "Ci prendono in giro da una vita intera - lamenta - ci pagano a ore, un trattamento indecente. Per noi non ci sono giorni di festa, perché quando gli altri vanno in ferie noi veniamo chiamati in servizio, a tappar buchi".

