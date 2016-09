Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 27 set. - (AdnKronos) - Per l'Italia "c'è bisogno di una gigantesca operazione di infrastrutturazione della banda larga, perché la rete di domani non è solo l'autostrada o la diga, ma la fibra". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, intervenendo alla cerimonia per i 110 anni di Salini Impregilo alla Triennale di Milano. "Dobbiamo portare la velocità della fibra italiana a livelli competitivi a livelli mondiali".

Adnkronos