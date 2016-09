Salini Impregilo: Poste, un francobollo per i 110 anni

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - E’ dedicato ai 110 anni del Gruppo Salini Impregilo il francobollo da 0,95 Euro emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito da Poste Italiane. "Celebrare e ripercorrere i 110 anni di una grande impresa come il Gruppo Salini Impregilo - sottolinea il presidente di Poste, Luisa Todini-, vuol dire riflettere anche sulla storia del nostro Paese: una storia basata sull’ingegno e che, guardata nel suo complesso, è innanzitutto uno straordinario percorso di crescita e progresso all’insegna dell’eccellenza".Questo francobollo, aggiunge, "è anche un tributo a un gruppo che si è via via rafforzato nel tempo grazie all’unione di più storie imprenditoriali. Ed è un riconoscimento allo stesso settore delle costruzioni made by Italy, affermatosi ovunque grazie alle competenze di tanti uomini e donne, riconosciute e apprezzate in ogni parte del mondo".Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati, gli 'Spazio Filatelia' di Roma, Milano, Venezia, Napoli, Trieste, Torino, Genova e sul sito poste.it.

Adnkronos