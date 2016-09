Salini Impregilo: a Milano Renzi e mondo economia-finanza per 110 anni gruppo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Milano, 27 set. - (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e il mondo dell'economia e della finanza italiana hanno partecipato alle celebrazioni per i 110 anni di Salini Impregilo alla Triennale di Milano. Accolti dal numero uno del gruppo, Pietro Salini, hanno preso parte all'evento del gruppo delle costruzioni, fra gli altri, Luisa Todini, Claudio Costamagna, Alberto Nagel, Giuseppe Castagna, Mario Moretti, Urbano Cairo, Diego Della Valle, Marco Tronchetti Provera, Vittorio Grilli, Fabrizio Palenzona e Roberto Maroni. Nel pomeriggio sarà inaugurata in Triennale la mostra 'Beyond - Delivering the future for the past 110 years', che sarà aperta al pubblico fino al prossimo 6 novembre.

