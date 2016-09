Roma2024: Puglisi, Raggi dice no a tutto

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Dal sindaco Raggi arriva un No a tutto. Il ritiro della candidatura di Roma 2024 non sarà accompagnato da un piano alternativo per reperire le risorse che servono agli impianti sportivi della città". Lo ha detto la senatrice Francesca Puglisi al termine dell'audizione del sindaco e del vicesindaco di Roma in commissione Cultura e Sport di Palazzo Madama.​ "Roma 2024 -sottolinea l'esponente della segreteria nazionale dem- poteva rappresentare anche la grande opportunità per finanziare un piano di accessibilità per i disabili​. Che cosa farà ora in alternativa la giunta M5S? Il no immotivato della Raggi renderà assai difficile ristrutturare gli impianti sportivi delle scuole e delle periferie ".

