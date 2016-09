Roma2024: De Vincenti a Raggi, fondi? andranno a Parigi o Los Angeles

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Il Comune di Roma è il Comune più aiutato dallo Stato italiano, grazie ai soldi per il debito, fatto dai romani e pagato dagli italiani. Se il sindaco Raggi non riesce ad averne contezza può agevolmente chiedere al suo assessore al bilancio. O a chi per lui”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Claudio De Vincenti, replica a Virginia Raggi che oggi ha chiesto di dirottare sulla Capitale i fondi stanziati a sostegno della candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024.“Siamo pronti al Patto per Roma- prosegue l’esponente dell’esecutivo- ma il sindaco Raggi non pensi di bluffare con noi: i soldi che sarebbero arrivati su Roma per le Olimpiadi andranno a Parigi o a Los Angeles. Aver rinunciato alle Olimpiadi toglierà perciò risorse alle periferie romane”.“Quando avrà voglia di passare a Palazzo Chigi – conclude De Vincenti – il sindaco troverà la porta aperta e le spiegheremo nel dettaglio come funziona un bilancio pubblico”.

