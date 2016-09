Roma2024: Astorre, no Raggi motivato solo da bugie

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La giunta Raggi dirà No alla candidatura di Roma 2024 senza un vero motivo. Le Olimpiadi del mattone, i debiti dei giochi del 60, sono bugie che servono a Grillo e fanno male ai romani". Lo ha detto il senatore Pd Bruno Astorre intervenendo nell'audizione del sindaco di Roma Virginia Raggi in commissione Sport di Palazzo Madama. ​"Il dossier prevedeva solo due impianti nuovi, tutti gli altri avrebbero beneficiato di investimenti vitali per i romani-ha aggiunto il parlamentare- per quantro riguarda il debito di Roma60 ammonta ad un milione di euro, e non certo ad un miliardo come ha ripetuto anche oggi la Raggi".​

Adnkronos