Roma: tensione M5S su Campidoglio, rischio paralisi per faide interne (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - Ma se c'è chi nelle file del Movimento guarda con preoccupazione all'impasse nomine, non manca chi tira un sospiro di sollievo. "Tutino salta? Evviva - commenta a caldo un senatore - Non c'è solo lui, Raggi ha tirato fuori dal mazzo una carta che era bene evitare: ci sono interrogazioni sul conto del consigliere della Corte dei Conti targate M5S, non Pd... di che parliamo?".Le tensioni non mancano in un Movimento che ormai sembra muoversi a due velocità, o meglio su due strade differenti. I vertici avvertono la necessità di frenare i dissidi interni, visto che la grande kermesse a Palermo e il passo in avanti di Grillo non sono stati sufficienti a sancire l'unità del Movimento, ormai sempre più sfilacciato.

Adnkronos