Roma: tensione M5S su Campidoglio, rischio paralisi per faide interne

Roma, 27 set. (AdnKronos) - C'è chi tira un sospiro di sollievo. E chi invece teme che la presa del Campidoglio rischi di tradursi in una paralisi. Momenti di tensione nel M5S dopo che il nome dell'assessore al Bilancio è tornato in stand-by col passo indietro di Salvatore Tutino, causa le illazioni sul suo conto. La sindaca Virginia Raggi tiene a precisare che il nome del consigliere della Corte dei Conti era solo uno tra quelli sul tavolo, e che l'uomo chiamato a sostituire Marcello Minenna arriverà presto. Fatto sta che, in Parlamento, c'è chi teme che in Campidoglio si rischi ormai una vera e propria palude. Tra i più pragmatici, capitanati dal vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, si guarda con severità alle faide interne e alle beghe tra correnti, che hanno rispolverato -il sospetto- attacchi del passato a Tutino. Ma anche alle dichiarazioni, rilasciate negli ultimi giorni da vari esponenti tra i più ortodossi -vedi Roberto Fico- per mettere in guardia la sindaca di Roma: 'Su Tutino ascolti le nostre ragioni', l'invito del presidente della Vigilanza a Raggi.

