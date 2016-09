Roma, fuga di gas in via Tiburtina: al lavoro vigili del fuoco

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti in via Tiburtina 1107, all'altezza di San Basilio, dove a seguito di uno scavo da parte di una ditta privata si è verificata la rottura di una tubazione di gas metano. Al lavoro due squadre dei pompieri con il supporto del nucleo Nbcr. Per motivi di sicurezza è stato chiuso il tratto di via Tiburtina all'altezza del civico 1109, all'angolo con via di Tor Cervara. Il traffico nella zona è rallentato. Al momento non si segnalano feriti né danni. Non ci sarebbero fabbricati coinvolti nelle infiltrazioni di gas.

Adnkronos