Rifiuti: Cantone, purtroppo forte presenza di imprese colluse

Palermo, 27 set. (AdnKronos) - Nel settore dei rifiuti, in Italia, "c'è una interrelazione fortissima fra corruzione e criminalità organizzata". E' uno di quei settori in cui "per ragioni oggettive c'è una fortissima presenza di denaro, di grandissimi interessi e, purtroppo, una forte presenza di imprese colluse. E' un tema su cui bisogna tenere le antenne altissime". Lo ha detto Raffaele Cantone, Presidente Anac, a Palermo per parlare a un convegno all'Ircac. "Ci sono poi i temi dello smaltimento e delle sue regole, anche per i rifiuti ordinari, che spesso generano situazioni di emergenza. E sappiamo bene che dietro le emergenze spesso si cela anche altro", ha detto ancora Cantone.

