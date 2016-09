Ricerca: lo studio, ormone dell'amore aumenta spiritualità

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos Salute) - Durante le effusioni il nostro corpo rilascia grosse quantità di ossitocina, l''ormone dell'amore', prodotto anche quando la mamma allatta il bebé. Ebbene, ora sembra che questa sostanza abbia anche degli effetti inattesi. Gli uomini di mezza età esposti a elevati livelli di ossitocina, infatti, si rivelano più spirituali e inclini a forti sentimenti di religiosità rispetto ai coetanei. E' quanto emerge da una ricerca della Duke University nel Nord Carolina. I ricercatori hanno diviso i volontari in due gruppi: uno esposto all'ormone e l'altro a un placebo. L'impennata di religiosità e spiritualità si è registrata solo nei primi, che hanno anche riferito emozioni più positive durante la meditazione. Secondo Patty Van Cappellen, che ha condotto la ricerca, "spiritualità e meditazione sono state collegate a salute e benessere in precedenti ricerche. Noi volevamo comprendere i fattori biologici che possono intensificare queste esperienze spirituali". La ricerca, illustrata sulla rivista dell'ateneo, Duke Today, e su 'Social Cognitive and Affective Neuroscience', rimbalza sulla stampa britannica. "L'ossitocina - spiega la psicologa sull'Independent' - sembra essere parte del modo in cui il nostro organismo supporta le convinzioni spirituali". Insomma, un ingrediente importante della spiritualità.

