Roma, 27 set. (AdnKronos) - “Da oggi al 4 dicembre sarà una lunga campagna elettorale. Renzi ha fissato la data così avanti per cercare di vincere col trucco e occuperà tutti gli spazi in televisione, che negli ultimi anni non è mai stata così di parte. Ma questa volta gli italiani non si faranno fregare e voteranno No perché sono stufi di essere governati da questo premier e dal suo giglio magico”. Lo afferma la deputata di Fi, Daniela Santanché.

