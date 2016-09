Referendum: Grillo pubblicizza t-shirt #IoDicoNo

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "La maglietta di #IoDicoNo per sostenere il M5S". E' il tweet con cui Beppe Grillo pubblicizza la t-shirt che ha visto Alessandro Di Battista girare in scooter le piazze di tutta Italia.Sul blog, un video di Di Battista e Roberta Lombardi per promuovere le vendite. "Il MoVimento 5 Stelle non prende fondi pubblici - si legge nel post che accompagna il video - ha rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, deputati e senatori si tagliano lo stipendio per finanziare il fondo del microcredito per le imprese. La nostra forza sono le migliaia e migliaia di cittadini che ci sostengono con le loro micro-donazioni che ci consentono anche di organizzare manifestazioni come Italia 5 Stelle". "Su http://bep.pe/iodicono potrete acquistare le magliette della campagna #iodicono, per sostenere il ‘no’ al referendum costituzionale e farlo sapere a tutti. Ovviamente i fondi raccolti dalle vendita di magliette andranno a sostenere le spese di Italia 5 Stelle".

