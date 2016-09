Referendum: Di Battista, Renzi invaderà tv in Berlusconi style (2)

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



(AdnKronos) - "Violante farà campagna per il sì - prosegue Di Battista - sempre che questo non intacchi troppo il vitalizio. La Boschi girerà per tutte le case d'Italia, tranne che per la sua dato che fuori ci sono i risparmiatori di Banca Etruria sempre più incazzati neri. Verdini, tra un'udienza e l'altra, passerà ai comitati per il sì a dire che anche la massoneria toscana sta dalla loro parte. Alfano conterà i voti a favore delle riforme che il suo Ncd sarà in grado di portare e si accorgerà che sono meno del numero degli indagati del suo partito. Svariati politici del Pd e di Ncd stanno cercando di capire come creare comitati da dietro le sbarre"."Insomma tutti quelli che ci hanno rovinato la vita con leggi vergogna ci proveranno a spiegare che non è stata colpa loro, né delle leggi vergogna ma della Costituzione brutta, sporca e cattiva. In tanti ci crederanno, in tanti no. Qua non si tratta più di votare e basta ma di impegnarsi perché da una parte c'è una portaerei (tra l'altro pagata da noi) dall'altra cittadini che hanno smesso di abbassare la testa. E' in gioco la sovranità popolare già bombardata negli ultimi 30 anni ed è in gioco il culo di chi vuole, da qui in avanti, concludere il progetto di privatizzazione dello stato sociale. Scegliete da che parte stare, se state dalla parte del NO diamoci da fare che siamo Davide contro Golia! #IoDicoNo", conclude l'esponente M5S.

