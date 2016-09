Referendum: Di Battista, Renzi invaderà tv in Berlusconi style

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "L'ometto delle banche invaderà le TV modello Berlusconi 2013. I suoi 'galoppini' se ne andranno in giro per il mondo a parlare con gli italiani all'estero. La stragrande maggioranza dei giornali gli darà ogni tipo di supporto. A noi cercheranno a tutti i costi di costringerci di parlare di questioni interne per non farci dire quel che pensiamo delle riforme costituzionali". Lo scrive su Fb Alessandro Di Battista, membro del direttorio M5S, in vista del referendum sulla riforma costituzionale: "questo è il quadro!", mette in guardia i suoi follower."I 'calta-girini' al soldo dei 'calta-gironi' - prosegue - faranno gossip su gossip incensando, come al solito, il presidente del Consiglio delle banche d'affari. Istituti finanziari privati, multinazionali americane, tecnocrati della Bce, insomma il 'mercato', proveranno a spaventare gli italiani (modello brexit) dicendo che una vittoria del NO probabilmente scioglierà i ghiacci e Venezia sarà sommersa, anche perchè sul Mose c'hanno mangiato in troppi"."Napolitano farà moniti su moniti a favore del sì e Mattarella risponderà con eloquenti silenzi - incalza - Le TV di Berlusconi (non so lui) hanno già iniziato a farci capire da che parte stanno. Confalonieri è più renziano di Renzi. I partiti che sono stati in grado negli ultimi anni di approvare leggi con vizi di incostituzionalità (legge Fornero, Fini-Giovanardi, Porcellum) ci diranno perché sono giuste queste riforme costituzionali. Un po' come se un medico radiato ci dicesse come curarci".

Adnkronos