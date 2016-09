Referendum: D'Alema, Renzi prometterà tutto a tutti

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Io sul referendum mi gioco tutto, disse Renzi. Anzi, se perdo non solo mi dimetto, ma vado a casa. Si era creata anche una certa aspettativa nel Paese.. Soltanto che era evidente che non era vero, così come non è vero il Ponte sullo Stretto e tante altre cose su cui alimenta la sua comunicazione". Lo ha detto Massimo D'Alema a 'Di Martedì'. "E' cominciata una lunga campagna elettorale nella quale Renzi prometterà tutto a tutti", aggiunge D'Alema criticando la scelta del 4 dicembre come data del referendum. "E' stata un'irresponsabilità indire il referendum il 4 dicembre nel cuore dell'inverno: è un atto di mancanza di rispetto verso i cittadini. Bisognava votare a ottobre".

