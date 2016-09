Referendum: Calderoli, Boschi in Sud America per Sì, chi paga?

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Con i soldi dei contribuenti italiani la ministra Boschi sta facendo il giro del Sud America, toccando Argentina, Brasile e Uruguay, per incontrare le nutrite comunità italiane locali e spiegare loro le improbabili ragioni del Si alla sua pessima riforma costituzionale". Lo dichiara Roberto Calderoli della Lega."Renzi, consapevole di essere alla canna del gas, le sta provando tutte e adesso sta cercando di circuire i 4 milioni di cittadini italiani all'estero che voteranno per posta tre settimane prima del referendum. Facciano pure Renzi e la Boschi, ma lo facciano almeno a spese loro o del loro partito, ma non lo facciano con i soldi dei contribuenti costretti a pagare la trasferta intercontinentale alla Boschi e al suo staff ministeriale solo per mere ragioni di campagna elettorale del Pd...", conclude.

