Referendum: Boldrini, vanno evitate lacerazioni, non è un derby

Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Purtroppo c'è un po' la connotazione da derby. Il referendum è importante ma non è il giudizio universale e il giorno dopo dovremo continuare a svolgere il nostro lavoro e dare risposte ai bisogni del Paese. Non bisogna arrivare alla lacerazione delle istituzioni". Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, a 'Di Martedì'. "E ritengo -ha aggiunto- che si debbano anche capire i bisogni delle persone. La riforma delle costituzione è importante ma per le persone magari non è la priorità numero uno".

