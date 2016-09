Referendum: Alfano, sulla data opposizione contro a prescindere

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Le opposizioni di mestiere come dice la parola si oppongono ed è triste che in questo caso lo facciano a prescindere, cioè a prescindere dal contenuto". Lo dice il ministro dell'Interno e presidente del Nuovo centrodestra, Angelino Alfano, a proposito delle polemiche sulla data del referendum. L'opposizione -aggiunge- ha polemizzato sulla chiarezza del quesito, oggi la polemica è sulla data del referendum, perchè le previsioni meteo non riescono a capire che tempo c'è il 4 dicembre, ma con l'avvicinarsi del 4 dicembre ci sarà il problema del meteo, perchè se piove si vuole scoraggiare l'astensione, se c'è sole vuol dire che si vuole favorire l'astensione". "C'è un'area del nostro Paese che condivide la riforma ma è disponibile a fare male all'Italia nella speranza che possa far male a Renzi. Facciamo un appello a tutti gli anti-renziani che condividono questa riforma per dire: anche se sei anti-renziano fallo per l'Italia, non farlo per Renzi, perchè alla fine il beneficio sarà per l'Italia".

