Ponte Messina: sindaco Accorinti, follia inutile e devastante (2)

(AdnKronos) - Per Accorinti, infatti, la Sicilia dal punto di vista dei trasporti è "all'anno zero". Ecco perché bisogna puntare sul "ferro e sulle autostrade del mare, su una mobilità sostenibile" rilancia. Senza contare che "come hanno dimostrato studi scientifici in quel punto è presente la faglia più pericolosa del Mediterraneo". E poi ci sono i costi. "Elevatissimi per i privati - assicura Accorinti -. Dovrebbero avere il ponte in concessione per 200 anni per avere un guadagno". Inoltre, lo stesso premier Renzi "tre mesi fa in Calabria ha detto ai giornalisti che prima di pensare al Ponte sullo Stretto occorre dotare il Sud delle opere infrastrutturali essenziali - conclude Accorinti - e per realizzarle ci vorranno decenni e miliardi di euro".

