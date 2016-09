Ponte Messina: sindaco Accorinti, follia inutile e devastante

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Palermo, 27 set. (AdnKronos) - "Il Ponte sullo Stretto è una follia sotto ogni punto di vista. Noi negli anni abbiamo 'vivisezionato' il progetto sotto l'aspetto ambientale, occupazionale e strutturale. La conclusione? E' un'opera inutile, devastante e costosissima: tre chilometri di cemento in un deserto trasportistico". A dirlo all'AdnKronos è il sindaco di Messina, Renato Accorinti, dopo l'apertura del premier Matteo Renzi, che durante l'assemblea che celebra i 110 anni del gruppo Salini-Impregilo ha indicato l'infrastruttura come parte del completamento di quella che il ministro Delrio definisce la 'Napoli-Palermo."Il movimento 'No Ponte' è nato con me - prosegue il primo cittadino -, siamo partiti in 10 e il 22 gennaio del 2006 abbiamo portato in piazza 25mila persone. La maggior parte dei miei concittadini ritiene l'opera inutile. Alla Sicilia mancano le autostrade, le ferrovie, i porti. Potremmo vivere di turismo, ma i viaggiatori che arrivano in Sicilia non sanno poi come spostarsi da un capo all'altro dell'Isola".

