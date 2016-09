Ponte Messina: Rosato, Grillo urla, Renzi pensa a futuro Paese

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) ADN Kronos



Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Grillo fa solo polemica. Ma le polemiche non si mangino e non danno lavoro Renzi. Grillo sa solo urlare e banalizzare le soluzioni che, chi governa, è chiamato a costruire". Il capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, replica così agli attacchi di Beppe Grillo a Matteo Renzi per le dichiarazioni del premier sul Ponte di Messina. "Renzi -aggiunge Rosato- ha in mente lo sviluppo del Paese e come dimostra l'azione del governo, vedi Del Rio sulle infrastrutture, stiamo risolvendo problemi che da anni si erano incancreniti. Noi ragioniamo con l'idea di cosa fare domani e pensare che ogni famiglia spende 85 euro solo per macchina per attraversare lo Stretto, impone che un governo guardi in prospettiva". "E' evidente che ci sono priorità e che prima porteremo l'alta velocità fino a Reggio Calabria e renderemo le ferrovie siciliane fruibili poi per andare su un'opera che un grande paese come l'Itali non può cancellare", conclude.

