Ponte Messina: Parini (Italia Nostra), no al progetto

Milano, 27 set. (AdnKronos) - "Non possiamo che riaffermare una posizione nota e ribadita da anni: Italia Nostra è contraria alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, devastante per il paesaggio, di dubbia sicurezza per l'elevato rischio sismico del territorio". Così Marco Parini, presidente Italia Nostra, replica alle affermazioni del premier Matteo Renzi che oggi ha rilanciato il progetto. "Ci si chiede poi se il ponte porterà posti di lavoro o li toglierà a tutti coloro che operano sullo stretto. La messa in sicurezza del nostro territorio certamente ne creerebbe molti di più. Un no a un'opera faraonica, dunque, i cui elevatissimi costi sarebbero sopportati dalla collettività", conclude.

