Roma, 27 set. (AdnKronos) - "Il Menomato Morale oggi ha detto che è pronto ad aprire i cordoni della borsa (di soldi pubblici dei cittadini) per far ripartire il progetto del Ponte sullo Stretto, un'opera costosissima, inutile e in piena zona sismica". Lo scrive Beppe Grillo sul blog citando le parole di Matteo Renzi di qualche anno fa in cui si diceva contrario al Ponte. "La sua parola non vale nulla", sottolinea Grillo.

